JADED HEART zeigt neues Lyric-Video

Das sage und schreibe 14. Album von JADED HEART mit dem Titel "Stand Your Ground" wird am 27.11.2020 bei Massacre Records erscheinen. Es ist allerdings das erste Album der Band, bei dem auf Keyboards verzichtet wurde.



Heute veröffentlicht die Band die neue Single "Reap What You Sow" inklusive Lyric-Video.





"Stand Your Ground" Tracklist:



1. Inception

2. Stand Your Ground

3. One Last Time

4. Reap What You Sow

5. Break Free

6. Hero To Zero

7. Kill Your Masters

8. Embrace A Demon

9. Hopelessly Addicted

10. Self Destruction

11. Stay

12. Lost In Confusion

13. Inside A Hurricane