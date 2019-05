JESS AND THE ANCIENT ONES: Soloausflug von Jess

Unter dem Banner JESS BY THE LAKE tobt sich Jasmin Saarela, ihres Zeichens Frontfrau der finnischen Psychedelic-Rocker, nun auf Solopfaden aus. Ebenfalls via Svart Records erscheint am 07. Juni ihr Debütalbum "Under The Red Light Shine" mit Einflüssen von DAVID BOWIE bis DANZIG. Textlich und konzeptuell widmet sich die Finnin mit ihrem neuen Projekt der finnischen Melancholie und dem Naturmystizismus.

Die Tracklist wurde ebenfalls bekannt gegeben: 1. Under The Red Light Shine

2. Freezing Burn

3. The Wait

4. Halo (Ghosts In The Flames)

5. Nightmare

6. Legacy Crown

7. My Hands

8. Interstellar

Dass der musikalische Ansatz im Vergleich zu ihrer Stammband eher bodenständig ausfällt, lässt sich in der neuen Auskopplung 'Legacy Crown' nachvollziehen.