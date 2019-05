JESUS CHRÜSLER SUPERCAR: Albumtrailer und Video online, Tour im Oktober

Die Schweden werden ihr Album "Lücifer" - mit echtem Metal-Umlaut! - am 24. Mai veröffentlichen und spendieren einen Einblick in die Scheibe per Trailer, in dem sie allerdings nur etwas erzählen, Musik gibt es nahezu keine, weswegen ich den Nutzen dieses Trailers auch für, sagen wr mal, überschaubar halte: Youtube.

Allerdings gibt es ja bereits ein Video zu dem Titellied: Youtube.

Klingt fein rockig, sodass es sich wohl lohnen wird, bei einem dieser Termine dabei zu sein:

04.10.2019 DE-Greifswald, JZ Lux

05.10.2019 DE-Hannover, Chez Heinz

09.10.2019 DE-Bochum, Rockpalast w/Thundermother

10.10.2019 DE-Düsseldorf, Pitcher

11.10.2019 DE-Osnabrück, Westwerk

12.10.2019 DE-Neukirchen, Sägewerk

13.10.2019 AT-Salzburg, Rockhouse

14.10.2019 AT-Wien, Viper Room

15.10.2019 SI-Ljubljana, Channel Zero

16.10.2019 DE-Isny, Eberz

18.10.2019 DE-Chemnitz, Nicola Tesla Club

19.10.2019 DE-Fürstenwalde, Club im Park