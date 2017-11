Im kommenden Jahr wird JOACHIM WITT das neue Album "Rübezahl" veröffentlichen. Wie bei den Vorgängern "Ich" und "Thron" wird es mit Hilfe von Crowdfunding produziert. Der Produzent des Albums ist Chris Harms, der Frontmann von LORD OF THE LOST. Erscheinen wird "Rübezahl" auf Joachim Witts eigenem Label "Ventil" in Zusammenarbeit mit Believe / Soulfood.



Auf der Tour wird er von der Band SCARLETT DORN unterstützt. Die klassisch ausgebildete Sängerin wird ebenfalls nächstes Jahr ein Album veröffentlichen. "Lack Of Light" ist ihr Debütalbum, welches durch das Team Chris Harms und Benjamin Lawrenz in den Chameleon Studios Hamburg produziert wird.



Folgende Termine stehen für die Tour fest:



20.04.2018 Erfurt-‐Stadtgarten

21.04.2018 Bremen-‐Tivoli

27.04.2018 Osnabrück-‐Rosenhof

28.04.2018 Bochum-‐Matrix

29.04.2018 Köln-‐Luxor

30.04.2018 Frankfurt-‐Das Bett

04.05.2018 Berlin-‐Columbia Theater

05.05.2018 Hamburg-‐Mojo

09.05.2018 Hannover-‐Musikzentrum

10.05.2018 Rostock-‐MAU Club

11.05.2018 Dresden-‐Beatpol

12.05.2018 München-‐Backstage Halle



Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 22.11.2017.

