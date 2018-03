JOE BONAMASSA: Der Blues explodiert!

Alle Jahre wieder... und manchmal auch öfter. Es gibt wohl kaum einen zweiten, derart veröffentlichungswilden Künstler wie Blues-Überflieeger Joe Bonamassa.

Am 18. Mai wird der Stargitarrist mit "British Blues Explosion Live" ein weiteres Kapitel in seiner anhaltenden Erfolgsgeschichte schreiben. Die Scheibe, die als CD, 3-LP, Blu-ray und DVD veröffentlicht wird, enthält eine Performance aus dem Old Royal Naval College in Greenwich, in dem Bonamassa anno 2016 auf seiner Tour Halt gemacht und Songs von Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, usw. ins Programm gestellt hat. Angeboten wird das Teil einmal mehr von Provogue Records / Mascot mit folgenden Songs:



Disc 1

01. Beck's Bolero / Rice Pudding

02. Mainline Florida

03. Boogie With Stu

04. Let Me Love You Baby

05. Plynth (Water Down The Drain)

06. Spanish Boots

07. Double Crossing Time

08. Motherless



Disc 2

01. SWLABR

02. Tea For One / I Can't Quit You Baby

03. Little Girl

04. Pretending

05. Black Winter / Django

06. How Many More Times

Zuvor wird der Gitarrist auch die hiesigen Arenen noch einmal beehren und ist an folgenden Terminen in Deutschland zu bewundern:

20.03. FRANKFURT a.M. – Jahrhunderthalle21.03. FRANKFURT a.M. – Jahrhunderthalle22.03. A-WIEN – Stadthalle25.03. CHEMNITZ – Stadthalle26.03. NÜRNBERG – Arena Nürnberg28.03. KÖLN – Lanxess Arena30.03. BERLIN – Tempodrom31.03. BERLIN – Tempodrom02.04. KIEL – Sparkassen Arena