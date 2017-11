JOE BONAMASSA kommt zu uns!

Der durchaus von seinem Können überzeugte Saitenhexer nennt seine Tour "The Guitar Event Of The Year", aber was ich so höre, scheint das nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein. Davon werde ich mich wohl mal selbst überzeugen müssen, wenn der Meister im März 2018 in Deitschland und Österreich aufspielen wird. Hier sind die Tourdaten:

20.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE

21.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE

22.03. A-WIEN – STADTHALLE

25.03. CHEMNITZ – STADTHALLE

26.03. NÜRNBERG – ARENA NÜRNBERG

28.03. KÖLN – LANXESS ARENA

30.03. BERLIN – TEMPODROM

31.03. BERLIN – TEMPODROM

02.04. KIEL – SPARKASSEN ARENA

Tickets gibt es bei Adticket.