JOE BONAMASSA redet mit Alice

Alice? Aber nicht die von SMOKIE, oder? Nee, die müsste langsam zu alt sein, oder? Jedenfalls heißt die neue Single des Bluesrecken 'A Conversation With Alice' (wer hier "who the fuck is" ruft, fliegt raus!): Youtube.

Die Auflösung ist: Alice ist seine Therapeutin. Der Meister sagt selbst:

"Der Song basiert auf einer Erfahrung die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Damals intervenierten Freunde von mir und sagten: "Weißt du was Joe? Du solltest mal mit jemandem über deine Probleme sprechen." Ich stimmte zu und besuchte diese liebevolle Frau in Los Angeles und begann mit ihr über meine Probleme zu sprechen. Bereits nach der zweiten Sitzung wurde mir klar, dass ich unverbesserlich bleiben würde, und das dieser Wahnsinn in mir mich gut in meinem Job macht. Und ich mag es sehr, gut in meinem Job zu sein. Ich denke, ich bin gut in meinem Job, es sei denn, Du fragst das Internet. Dann wird es eine Debatte geben die die Verrückten stärken wird. Siehst Du, wie alles miteinander zusammenhängt? Also habe ich einen Song darüber geschrieben. Ich hoffe der Song gefällt euch. Vielen Dank fürs Zuhören, be safe and be happy."

Das Lie dwird auf dem nächsten Studioalbum vertreten sein, aber wann es erscheint und wir es heißen wird, steht noch nicht fest.