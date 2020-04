LAMB OF GOD: Album verschoben

Am 19. Juni wird das neue, selbstbetitelte Album der US-Extrem-Metaller erscheinen.

"Leider müssen wir bekanntgeben, dass der Veröffentlichungstermin für unser nächstes selbstbetiteltes Album um fünf Wochen auf den 19. Juni verschoben wird. Wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten aufgrund der gegenwärtigen globalen Realität und der Verzögerung der Lieferungen aller im Kampf gegen COVID-19 benötigten Güter. Nach Gesprächen mit unseren Labels gibt es keine andere Möglichkeit, als die Veröffentlichung zu verzögern, damit Fans, die das Album vorbestellt haben, die Platte erhalten, für die sie bezahlt haben.

Wir bedanken uns für eure Geduld in diesen Zeiten - eine globale Pandemie wird von der Musikbranche normalerweise nicht in Betracht gezogen, wenn Albumveröffentlichungen geplant werden, aber wie ihr wisst, hat diese Sache alle auf der ganzen Linie betroffen und wir sind keine Ausnahme.

Wir werden jedoch diesen Donnerstag, den 23. April, einen neuen Song, "New Colossal Hate", veröffentlichen und planen, einen vierten Song aus dem Album zu veröffentlichen, bevor das vollständige Album im Juni erscheint.

Danke für euer Verständnis.

Wascht eure verdammten Hände, lass uns wissen, was ihr von den neuen Songs haltet und wir sehen uns irgendwann auf der Straße!"

Ja, so etwas ist unvermeidlich in der aktuellen Situation, es kann nicht alles klappen in Quarantäne-Zeiten. Wenn das Album der erhoffte Brecher wird, können wir auf euren achten Longplayer noch ein bisschen warten, Jungs! Wer es noch nicht getan hat, kann ja das Scheibchen schon mal vorbestellen.