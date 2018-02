JOHANSSON & SPECKMANN: Death Metal-Allstars

Zum vierten Mal wagten es Paul Speckmann von MASTER und Rogga Johansson, der in eine ganzen Reihe von Bands mitmusiziert, ein ganzes Album aufzunehmen. Es handelt sich dabei um "From The Mouth Of Madness", welches am 30.03.2018 via Soulseller Records veröffentlicht wird. Hier ist bereits der Opener davon, 'The Demons Night' zu hören.

