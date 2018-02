THE HYPOTHESIS stellt neue Single vor

Die finnischen Melodic Death-Metaller von THE HYPOTHESIS haben eine frisches Stück Musik veröffentlicht. Die Single 'Illusion Now' wurde von Juuso Turkki komponiert, produziert, abgemischt und gemastert. Er bedient die zweite Gitarre in der Band, die momentan an ihrem zweiten Album arbeitet.

Quelle: Inverse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: the hypothesis neues album neues single finnisch finnland death metal