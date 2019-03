JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE: Neues Video und Tour!

Die Glamrocker JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE haben letzten Freitag die dritte Single und das dazugehörige Video zu dem Song 'Blinded' veröffentlicht. Das Stück stammt vom am 8. Februar erschienenen Debüt "Mama Said Rock is Dead"



John Diva meint dazu: "John Diva, der James Bond des modernen Hair Metals, erobert die Herzen der Frauen im Sturm. Aber auch sein Herz ist nicht aus Stein. In BLINDED (..by a blonde) findet der kalifornischen Beau in einem blonden Racheengel seine Meisterin. Dieser Song hilft gegen Liebeskummer — zumindest für dreieinhalb Minuten."



Momentan befindet sich die Band auf Tour als Support von KISSIN‘ DYNAMITE. Im Sommer sind dann diverse Festivalauftritte angesagt, bevor es im Herbst auf Headlinertour geht.



JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE - live 2019



31.03. CH-Davos - Coverfestival



02.-07.05. DE/GB - Rock The Boat

17.05. Dexheim - Kultur auf dem Hof

18.05. Koblenz - Cafe Hahn

30.05. Juist - Musikfestival

01.06. Schneverdingen - Höpen Air

05.07. Schwarmstedt - KS Concert Night

20.07. Dillenburg - Aquarena Nacht

03.08. Lemgo - Lippe Open Air

10.08. Wenwolthausen - Innogy Hot Summer Night

24.08. Schleswig - Baltic Open Air

30.08. CH-Schlieren - Schlierefäscht

07.09. Bernburg - Rock im Schloss

27.09. Nassau - Michelrock

09.11. Schrecksbach - Mylord

22.11. Aschaffenburg - Colos Saal

23.11. Rastatt - Reithalle

29.11. Bremen - Tivoli

27.12. Hamburg - Knust



Auf Tour mit KISSIN' DYNAMITE:



15.03. Osnabrück - Hyde Park

20.03. Berlin - BiNuu

21.03. Nürnberg - Hirsch

22.03. Leipzig - Hellraiser

28.03. Aschaffenburg - Colos Saal (ausverkauft)

30.03. Hannover - Musikzentrum (ausverkauft)

04.04. Saarbrücken - Garage (ausverkauft)

05.04. Köln - Kantine

06.04. Hamburg - Markthalle (ausverkauft)

11.04. CH-Pratteln - Z7

12.04. München - Backstage

13.04. Stuttgart - LKA Longhorn (ausverkauft)

17.04. AT-Wien - Flex

19.04. AT-Graz - Explosiv

20.04. AT-Wörgl - Komma

