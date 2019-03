SUZI QUATRO mit Lyrik-Video zu 'Macho Man'.

Am 29. März erscheint das neue Album der "Queen of Rock N' Roll" SUZI QUATRO No Control über SPV / Steamhammer. Daraus wurde jetzt ein Lyrik-Video zur zweiten Single 'Macho Man' veröffentlicht.

SUZI QUATRO sagt über die zweite Single: "Everyone wants to know who the macho man is. I have known a few. They don’t last long. This started with a riff from my son Richard. It’s a real head banger from start to finish, in fact it’s a real Suzi song!"