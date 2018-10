JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD: neues Album im Januar 2019 und Konzertreise im Februar 2019

John Garcia, seines Zeichens singender Teil der Wüstenrocklegende KYUSS und seit mehr als zwanzig Jahren in mehreren Bands und vor allem immer wieder solo unterwegs, hat sich wieder einmal Musiker zu einer Begleitband zusammengefasst. Diese THE BAND OF GOLD wird gemeinsam mit Garcia das erste Album gleichen Namens am 04.01.2019 bei Napalm Records erscheinen lassen und im Februar darauf umfassend durch Europa touren.

European Tour 2019: Support DEAD QUIET

23.01.19 FR - Paris / Le Trabendo

24.01.19 FR - Bordeaux / Le Krakatoa

25.01.19 ES - Madrid / Caracol

26.01.19 ES - Barcelona / Razzamatazz 2

28.01.19 FR - Lyon / Le Kao

29.01.19 CH - Zürich / Bogen F.

30.01.19 IT - Mailand / Santeria Club

31.01.19 DE - München / Backstage Halle

02.02.19 AT - Graz / Explosiv

03.02.19 HU - Budapest / A38

04.02.19 CZ - Prag / Rock Café

05.02.19 DE - Nürnberg / Hirsch

07.02.19 DE - Jena / F-Haus

08.02.19 DE - Berlin / SO36

09.02.19 DK - Kopenhagen / Loppen

10.02.19 NO - Oslo / John Dee

12.02.19 FI - Helsinki / Tavastia

14.02.19 SE - Stockholm / Debaser Strand

15.02.19 SE - Gothenburg / Sticky Fingers

16.02.19 DE - Hamburg / Gruenspan

17.02.19 DE - Köln / Helios 37

19.02.19 BE - Leuven / Het Depot

20.02.19 DE - Aschaffenburg / Colos-Sal

21.02.19 DE - Essen / Turock

22.02.19 NL - Tilburg / 013

23.02.19 UK - London / O2 Academy Islington