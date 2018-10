Keep It True 2019: LEATHERWOLF bestätigt

Einen weiteren US-Metal-Hochkaräter hat das "Keep It True" fürs kommende Jahr mit LEATHERWOLF an Land gezogen. Neben den beiden Gründungsmitgliedern Mike Olivieri (Gitarre & Gesang) und Dean Roberts (Schlagzeug) ist dieses Mal mit Carey Howe noch ein weiterer Originalgitarrist mit an Bord. Vervollständigt werd Quintett und Triple-Axe-Attack von Rob Math (Gitarre) und Pat Guyton (Bass).

Das Billig des "Keep It True XXII", das in der Tauberfrankenhalle Lauda-Königshofen am 26. + 27.04.2019 stattfinden wird, sieht bisher wie folgt aus:



CANDLEMASS (SWE) - mit Originalsänger Johan Längqvist



A TRIBUTE TO MARK SHELTON - zahlreiche Musiker ehren den verstorbenen MANILLA ROAD-Gründer



ARIA (RUS)



SATAN (UK)



AGENT STEEL (USA) - mit John Cyriis



CULPRIT (USA)



CITIES (USA) - erste Europa-Show



TEXAS METAL LEGION (USA) - All-Star-Band



LEATHERWOLF (USA)



MIDNIGHT (USA)



SOLSTICE (UK)



SACRED RITE (USA) - erste Europa-Show



JUGGERNAUT (USA) - erste Europa-Show



SAVAGE MASTER (USA)



IDLE HANDS (USA)