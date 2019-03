JOHN ILLSLEY: Ex-Basser der DIRE STRAITS mit neuem Album

Fans der Rock-Legenden DIRE STRAITS steht ein gutes Jahr ins Haus, denn neben dem neuen Album samt anstehender Tour von Mark Knopfler wird auch der ehemalige Bassist der Briten JOHN ILLSLEY in diesem Jahr deutsche Clubs beehren. Dabei hat Illsley, der nach langer Leukämie-Erkrankung erst 2015 wieder auf die Bühne zurückkehrte, sein neues Mini-Ablum "Coming Up For Air" im Gepäck, das ab dem 29. März in den Regalen stehen wird.

Hier die Tourdaten im Herbst im Überblick:

17.09.19 Aschaffenburg, Colos-Saal

19.09.19 Dortmund, Musiktheater Piano

20.09.19 Reichenbach, Die Halle

21.09.19 Freiburg , Jazzhaus

22.09.19 München, Ampere

23.09.19 Nürnberg, Hirsch

24.09.19 Köln, Yard Club

25.09.19 Hamburg, Downtown Bluesclub

26.09.19 Hannover, Blues Garage

27.09.19 Berlin, Quasimodo

