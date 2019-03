SAINT VITUS und das Blutvergießen

Am 17. Mai wird das neue Album "Saint Vitus" erscheinen, auf dem dann auch 'Bloodshed' zu hören sein wird: Youtube.

Dazu kommen die US Doomster auch auf Tour:

03.04.19 Gothenburg (SE) Sticky Fingers

04.04.19 Stockholm (SE) Debaser Strand

06.04.19 Jyväskylä (FI) Lutakko

07.04.19 Helsinki (FI) On The Rocks

09.04.19 Oslo (NO) Bla

10.04.19 Copenhagen (DK) Pumpehuset

11.04.19 Berlin (DE) So36

12.04.19 Hamburg (DE) Headcrash

13.04.19 Bomal-Sur-Ourthe (BE) Durbuy Rock Festival

14.04.19 Dortmund (DE) Junkyard

15.04.19 Köln (DE) Luxor

17.04.19 Birmingham (UK) Mama Roux

18.04.19 Leeds (UK) Brudenell

19.04.19 Glasgow (UK) Audio

20.04.19 London (UK) The Underworld

21.04.19 Paris (FR) Petit Bain

23.04.19 Nantes (FR) Le Ferrailleur

24.04.19 Toulouse (FR) Le Rex

25.04.19 Barcelona (ES) Boveda

26.04.19 Madrid (ES) Copernico

27.04.19 Barroselas (PT) Swr Metalfest

28.04.19 Bilbao (ES) Kafé Antzokia

30.04.19 Fribourg (CH) Fri-Son

01.05.19 Milan (IT) Circolo Magnolia

02.05.19 Zürich (CH) Dynamo

03.05.19 Karlsruhe (DE) Dudefest

04.05.19 Leipzig (DE) Utc Connewitz

Hören wir doch gleich nochmal das andere Lied des kommenden Albums, das man uns schön gegönnt hat: Youtube.