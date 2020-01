JORN covert SMOKIE

Schlicht "Heavy Rock Radio 2 - Executing The Classics" nennt sich das kommende JORN Cover-Album des hünenhaften Norwegers, welches am 24.Januar erscheinen wird. Bereits 2016 veröffentlichte Herr Lande den ersten Teil dieser Serie, der allem Anschein nach recht erfolgreich war. In folgendem Video haucht er dem SMOKIE Gassenhauer 'Needles And Pins' neues Leben ein. YouTube.





Quelle: Frontiers Music Redakteur: Mahoni Ledl Tags: jorn heavy rock radio 2 needles and pins