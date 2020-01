WYRED: Gesammelte Werke ab 17. Januar erstmals auf CD!

Da sich "Image", das einzige Album der Melodic/Prog /Power Metal-Band WYRED aus Kansas City aus dem Jahr 1995 inzwischen so gut wie gar nicht mehr auftreiben lässt (kein Wunder, schließlich wurden nur 1000 Exemplare gepresst), wird das griechische Label Arkeyn Steel seinem grandiosen Ruf als "Trüffelschweinchen"-Company einmal mehr gerecht.

So hat man sich vor kurzer Zeit nämlich auch des Werk und Wirkens dieses Missouri-Vierers angenommen und gibt allen Jägern und Sammlern ab dem 17. Januar die Chance "Image" als Re-Issue zu erstehen. Wie es sich für ein solches Sammlerstück gehört, wurde auch mit Bonus-Material nicht gespart. Neben den soundtechnisch überarbeiteten zwölf Album-Tracks bekommt man einige bis dato unveröffentlichte Demo-Tracks und das einzige Demo der Vorgänger-Band CHERRY WENCH zu hören. Ein 12-seitiges Booklet mit exklusivem Bildmaterial, eine ausführliche Band-History sowie sämtliche Texten komplettieren die Neuauflage, die vom Label vor allem Fans früher QUEENSRYCHE, FIFTH ANGEL, HITTMAN und DRIVE ans metallene Herzchen gelegt wird.

Zu den beiden Album-Tracks 'Get It Right' und 'Captured In Time' gibt es bereits Hörproben im Netz:

Ebenso zum aus dem Jahr 1992 stammenden, bislang unveröffentlichten Demo-Track 'Watch, Look & Listen':

Quelle: www.steelgallery.com/asr/ Redakteur: Walter Scheurer Tags: arkeyn steel records wyred kansas city queensryche fifth angel hittman drive