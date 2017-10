Die britische Metal-Institution JUDAS PRIEST hat sein neues Album "Firepower" für Anfang 2018 angekündigt. Man darf gespannt sein, ob Rob Halford und Co. an das starke Vorgänger-Album "Redeemer Of Souls" anknüpfen können.

Quelle: Band bei Facebook Redakteur: Mario Dahl Tags: judas priest neues album firepower 2018