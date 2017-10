GOTTHARD: Unplugged And Defrosted

Vor zwanzig Jahren waren die Schweizer schon einmal "defrosted", also "aufgetaut". So hieß nämlich die Unplugged-Tour anno 1997, die GOTTHARD erfolgreich machte. Nun geht es in die zweite Runde, erweitert durch zahlreiche Hits, die damals natürlich noch nicht geschrieben waren. Wer jetzt Lust auf handgemachten Hard Rock im Akustik-Gewand bekommt, kann sich aus den folgenden Orten die Konzertlocation seiner Wahl aussuchen:

Termine:

08. März 2018 Regensburg/Eventhall Airport

09. März 2018 Memmingen/Kaminwerk

11. März 2018 München/Tonhalle

12. März 2018 Frankfurt/Batschkapp

13. März 2018 Nürnberg/Löwensaal

15. März 2018 Solothurn/Kofmehl

16. März 2018 Bern/Bierhübeli

18. März 2018 Bochum/Zeche

19. März 2018 Hamburg/Markthalle

20. März 2018 Bremen/Schlachthof

22. März 2018 Stuttgart/LKA

23. März 2018 Schaffhausen/Kammgarn

24. März 2018 Pratteln/Z 7

26. März 2018 Zürich/Komplex

27. März 2018 Luzern/Schüür

28. März 2018 Lausanne/Metropole

