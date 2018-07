Auch wenn es anfangs ein bisschen an das A-Team erinnert, bei derm auch von tausenden von Schüssen keiner traf, ist das Video zu 'Send Forth Oblivion' aus dem selbstbetitelten JUNGLE ROT Album, das am Freitag über Victory Records erschienen ist, ein echter Hingucker geworden: Youtube.

