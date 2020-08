Joe BONAMASSA lädt zum

Da es bis zum 23. Oktober, dem offiziellen Veröffentlichungsdatum von "Royal Tea", dem kommenden Studio-Albums des Blues-Gitarristen, noch einige Zeit dauert, hat sich der Kerl etwas ganz Besonderes für seine Fans ausgedacht.

Am 20. September nämlich wird Joe BONAMASSA ein Live-Stream-Konzert im "Ryman Auditorium" in Nashville, Tennessee spielen und dabei erstmals alle Songs des neuen Drehers darbieten. Dem nicht genug, wird das Programm auch noch ausgewählte Songs der in wenigen Tagen zur Veröffentlichung anstehenden "20th Anniversary"-Edition von "A New Day Now" enthalten.

Tickets für "Joe Bonamassa Live in Concert Worldwide" sind hier erhältlich: https://joeb.me/JBW

Dieses einzigartige Konzert wird übrigens von Bonamassas gemeinnütziger Organisation "Keeping the Blues Alive Foundation" präsentiert. Für jedes verkaufte Ticket fließen 1$ an Joe’s "Fuelling Musicians Program", welches bis heute über 295.000 $ gesammelt hat und mehr als 160 Musiker unterstützt, die aufgrund der COVID-19 Pandemie in Not sind.

Auch zu "Royal Tea" liegen uns bereits einige Informationen vor. Allen voran, dass der Titel und auch das Cover nicht umsonst etwas Britisches suggerieren. Schließlich wurde die Scheibe in den legendären "Abbey Road Studios" unter der Aegide von Kevin Shirley in London aufgenommen und zudem hat sich Joe niemand geringeren als den ehemaligen WHITESNAKE-Gitarristen Bernie Mardsen als zusätzlichen Komponisten und Gitarristen ins Boot geholt. Man darf also gespannt sein, was uns erwartet, wenn der aktuelle US-Blues-Großmeister den britischen Gentleman gibt und uns zum "Royal Tea" einlädt.

Der erste Vorgeschmack in Form des bereits veröffentlichten Videos zu 'Why Does It Take So Long To Say Goodbye' lässt jedenfalls erneut allerfeinste Kost erwarten.