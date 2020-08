BYFIST: Trackliste und Artwork veröffentlicht

Am 25. September 2020 erscheint das neue Album "In The End" der Texaner BYFIST via PURE STEEL RECORDS auf CD und bietet klassischen US-Metal mit kreischend hohem Gesang. Der Vorverkauf beginnt bereits am 11. September 2020.





TRACKLISTE:

1. Universal Metal

2. In The End

3. Unconscious Suicide

4. Guaranteed Death

5. With This Needle I Thee Wed

6. Ship Of Illusion

7. Epitaph

8. Scattered Wits

Gesamtspielzeit: 46:05 Minuten

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: byfist in the end pure steel records