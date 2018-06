Jon Hiseman gestorben

Er war ein großartiger Schlagzeuger und Teil der britischen Musikszene von der Bluesbewegung der 60er Jahre bis in die Gegenwart. Am 12. Juni ist Jon Hiseman an einem Gehirntumor gestorben. Bekannt wurde er vor allem mit seiner Jazzrockformation COLOSSEUM um 1970 und dann wieder ab ihrer Reunion 1994. In den späten 70ern gründete er die kurzlebige und unterschätzte Nachfolgegruppe COLOSSEUM II, in der ein hoffnungsvoller, junger Mann namens Gary Moore Gitarre spielte. Noch im April hat er mit seinen früheren COLOSSEUM-Kollegen Dave "Clem" Clempson und Mark Clarke als JCM das Album "Heroes" veröffentlicht. Jon Hiseman wurde 73 Jahre alt.

