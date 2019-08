Wer nicht länger auf das neue Album der Retro-Helden von KADAVAR warten kann, der wird seinen Durst mit dem Video zu 'The Devils Master' stillen können.

Der Song eröffnet das kommende Album "For The Dead Travel Fast", das am 20. September über Nuclear Blast erscheint.

