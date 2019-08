MADDER MORTEM mit neuem Videoclip zu altem Album

Norwegens folkig-doomige Progressivmetaller MADDER MORTEM feiern das 20. Jubiläum ihres ersten Albums mit einer Neuauflage des Debüts "Mercury", die am 06.09.2019 über Dark Essence Records erscheinen und um einige Bonustracks angereichert sein wird. Unter anderem um einige Neueinspielungen und das sehr emotionale neue Stück 'Vigil', das von fragiler, ätherischer Ruhe bis zu wuchtigen, doomig-sphärischen Riffs allerlei Markenzeichen der Band aufbieten kann, und zu dem die Band nun auf YouTube einen Videoclip veröffentlicht hat, der schöne neue Aufnahmen mit allerlei alten Bildern garniert und so in der zwanzigjährigen Bandgeschichte schwelgt, sich aber auch in die Gegenwart bewegt.



Der Clip ist eine Produktion von FREQS / Stewis Media Production und wurde von Randy M. Salo, Janine Stengel-Lewis, Blake Ryan Lewis, Kai Metzner, Agnete M. Kirkevaag & Madder Mortem gedreht, von Randy M. Salo geschnitten und gefilmt zusammen mit Blake Ryan Lewis. Gedreht wurde vor Ort in Nord-Odal, Hedmark, Norwegen und im sächsischen Dresden. Dieser Clip wurde als Premierenshow von den Kollegen von Subterranea Mag und Loudersound.com präsentiert.





