KAMPFAR - neues Album im Mai, Video sofort

Die norwegische Truppe KAMPFAR um Bandgründer Dolk wird am 03.05.2019 pünktlich zum 25. Bandjubiläum ihr neuntes Studioalbum "Ofidians Manifest" über Indie Recordings veröffentlichen. Das Album wird sieben neue Stücke enthalten.



Im Übrigen können wir von Glück reden, dass dieses Album erscheinen wird, denn aus gesundheitlichen Gründen wurde die Band 2017 auf Eis gelegt und es war nicht absehbar, ob Dolk & Co. zurückkehren würden. Schließlich fanden sich die Musiker langsam doch wieder zusammen und arbeiteten gemeinsam zu Hause in Hemsedal an neuen Songs, die letztlich in Bergen, Oslo und dem schwedischen Pärlby aufgenommen wurden. Gastauftritte wird es geben von Agnete Kjølsrud im Stück 'Dominans', sowie von Marianne Maria Moen im letzten Stück 'Det Sorte'.



Das Album dreht sich um den Wahnsinn der Medusa, was sich auch im Artwork widerspiegelt. Ein Video wurde in Polen mit Regisseur Dariusz Szermanowicz von Grupa 13 aufgenommen:





