KANSAS sieht Düsenflieger am Himmel

Das Album "The Absence Of Presence" werden wir in drei Wochen in den Händen halten dürfen, doch vorher macht uns die US-Band mit 'Jets Overhead' noch ein drittes Mal den Mund wässrig:

Vorbesteller klicken hier und Fans der Band notieren sich schon mal die Live-Termine für 2021:

12.10.2021 – (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.10.2021 – (DE) Hamburg, Docks

15.10.2021 – (FI) Helsinki, Culture House

16.10.2021 – (FI) Tampere, Tamperetalo

18.10.2021 – (SE) Stockholm, Cirkus

20.10.2021 – (NO) Oslo, Sentrum Scene

22.10.2021 – (DE) Berlin, Tempodrom

23.10.2021 – (DE) Bochum, RuhrCongress

27.10.2021 – (DE) München, Circus Krone

28.10.2021 – (DE) Heilbronn, Harmonie

30.10.2021 – (NL) Amsterdam, Carre Theatre

31.10.2021 – (BE) Brüssel, Cirque Royal

02.11.2021 – (FR) Paris, L'Olympia Theatre

04.11.2020 – (UK) London, Palladium