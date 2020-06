KANSAS verschiebt Album, Tourdaten

Es gibt in der Branche ein paar Verzögerungen, denn auch die Presswerke sind durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen worden. Nun hat KANSAS angekündigt, das neue Album 'The Absence of Presence' deswegen erst am 17. Juli zu veröffentlichen. Na gut, dann hören wir nochmal 'Jets Overhead' und freuen uns auf die Tour im kommenden Jahr (siehe unten):

Live 2021:

12.10.2021 – (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.10.2021 – (DE) Hamburg, Docks

15.10.2021 – (FI) Helsinki, Culture House

16.10.2021 – (FI) Tampere, Tamperetalo

18.10.2021 – (SE) Stockholm, Cirkus

20.10.2021 – (NO) Oslo, Sentrum Scene

22.10.2021 – (DE) Berlin, Tempodrom

23.10.2021 – (DE) Bochum, RuhrCongress

27.10.2021 – (DE) Munich, Circus Krone

28.10.2021 – (DE) Heilbronn, Harmonie

30.10.2021 – (NL) Amsterdam, Carre Theatre

31.10.2021 – (BE) Brussels, Cirque Royal

02.11.2021 – (FR) Paris, L'Olympia Theatre

04.11.2020 – (UK) London, Palladium