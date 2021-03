KARPENTER mit erster Single zum neuen Album

Die Alternative-Metaller von KARPENTER, die am 28.05.2021 ihr neues Album "Sleepless" veröffentlichen, haben zu dem Song 'Shark' nun ein Lyric Video ins Netz gestellt.

Das Album wird insgesamt die folgenden Titel enthalten:

1. Sleepless (1:23)

2. Mechanical Sense (3:14)

3. Perfection Valley (3:25)

4. Falconer (3:06)

5. Shark (3:37)

6. The Manor (4:19)

7. The Hardest Party (4:30)

8. The Swamp Thing (3:48)

9. No Vacancy (3:40)

10. Dark Mountain Side (3:42)