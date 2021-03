RAMMSTEIN – Stadiontour auf 2022 verschoben

Es hat sich schon herumgesprochen und es kommt wohl wenig überraschend. Die RAMMSTEIN Stadion Tour wird auf nächstes Jahr verschoben



Hier das Statement von der Bandseite:



"Aufgrund der anhaltenden Veranstaltungsverbote und Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 sehen sich Rammstein leider gezwungen, die geplante Stadion Tournee erneut zu verschieben.

Die Enttäuschung darüber ist bei der Band und allen Beteiligten groß.

Angesichts der fehlenden Planungssicherheit für die Durchführung von Veranstaltungen der Größenordnung, ist dieser Schritt jedoch unumgänglich.



Der neue Tour-Plan enthält kleinere Änderungen und die Show in Belfast muss leider ersatzlos abgesagt werden.

Die Tickets für Belfast werden erstattet, alle anderen Tickets behalten ihre Gültigkeit!



Die Band nutzt die freie Zeit, um an neuen Songs zu arbeiten.

Wir freuen uns auf euch in 2022!"





Hier die neuen Termine:



20.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020 & 22.05.2021)

21.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020 & 23.05.2021)

25.05.2022 Klagenfurt, Wörthersee Stadion (verlegt vom 25.05.2020 & 27.05.2021)

30.05.2022 Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 06.06.2020 & 05.07.2021)

31.05.2022 Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 07.06.2020 & 06.07.2021)

04.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020 & 05.06.2021)

05.06.2022 Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020 & 06.06.2021)

10.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 02.06.2020 & 31.05.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

11.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen (verlegt vom 03.06.2020 & 01.06.2021 von der Mercedes-Benz Arena)

14.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020 & 30.06.2021)

15.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020 & 01.07.2021)

18.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020 & 26.06.2021)

19.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020 & 27.06.2021)

22.06.2022 Aarhus, Ceres Park (verlegt vom 04.08.2020 & 23.06.2021)

26.06.2022 Coventry, Ricoh Arena (verlegt vom 20.06.2020 & 19.06.2021)

30.06.2022 Cardiff, Principality Stadium (verlegt vom 14.06.2020 & 16.06.2021)

04.07.2022 Nijmegen, Goffertpark (verlegt vom 24.06.2020 & 03.08.2021)

08.07.2022 Lyon, Groupama Stadium (verlegt vom 09.07.2020 & 09.07.2021)

09.07.2022 Lyon, Groupama Stadium (verlegt vom 10.07.2020 & 10.07.2021)

12.07.2022 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino (verlegt vom 13.07.2020 & 13.07.2021)

16.07.2022 Warschau, PGE Narodowy (verlegt vom 17.07.2020 & 17.07.2021)

20.07.2022 Tallinn, Song Festival Grounds (verlegt vom 21.07.2020 & 21.07.2021)

24.07.2022 Oslo, Bjerke Travbane (verlegt von Trondheim 26. & 27.07.2020 Granåsen & 25.07.2021 Leangen Travbane)

29.07.2022 Göteborg, Ullevi Stadium (verlegt vom 31.07.2020 & 30.07.2021)

30.07.2022 Göteborg, Ullevi Stadium (verlegt vom 01.08.2020 & 31.07.2021)

03.08.2022 Ostend, Park De Nieuwe Koers (verlegt vom 10.06.2020 & 07.08.2021)

Belfast, Boucher Road Playing Fields (abgesagt vom 17.06.2020 & 12.06.2021)"

