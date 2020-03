Auch die Melancholiemeister aus Schweden werden demnächst ein neues Album veröffentlichen. Über Peaceville Records wird am 24.04.2020 "City Burials" erscheinen. Davon gibt es nun bereits 'Behind The Blood' zum Konsum.

