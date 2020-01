KATATONIA veröffentlicht

Die schwedischen Meister des Dark Progressive Rock/Metal KATATONIA werden am 24.04.2020 via Peaceville Records das neue Album "City Burials" veröffentlichen.

Hört euch hier den ersten Track 'Lacquer' an:

https://www.youtube.com/watch?v=zGvZhRFBQ_I

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Heart Set To Divide

02. Behind The Blood

03. Lacquer

04. Rein

05. The Winter Of Our Passing

06. Vanishers

07. City Glaciers

08. Flicker

09. Lachesis

10. Neon Epitaph

11. Untrodden