KAT veröffentlicht 'Satan's Night'

Über die Plattform The Orchard gibt es die Singleauskopplung der polnischen Heavy Metal Band KAT mit dem titel 'Satan's Night' zu hören. Das neue Album "The Last Convoy" wird offiziell am 25. September 2020 auf CD über PURE STEEL RECORDS erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 11. September 2020. Hier gibt es den Song zu hören.