KAYAK kommt auf Tour

Ja, kennt die noch jemand? Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger hat die niederländische Band mehrere erfolgreiche Prog-Alben veröffentlicht, löste sich jedoch danach auf. Seit beinahe zwei Jahrzehnten musizieren die Mannen um das einzige verbliebene Gründungsmitglied Ton Scherpenzeel wieder, momentan mit Kristoffer Gildenlöw von PAIN OF SALVATION am Bass. Die aktuelle Tour führt die Band auch für zwei Auftritte in unsere Breiten:

26. Oktober – De Vorstin, Hilversum, Netherlands

27. Oktober – Muziekgieterij, Maastricht, Netherlands

3. November – Konserthaus, Oslo, Norway

4. November – Musikens Hus, Gothenburg, Sweden

6. November – Das Rind, Rüsselsheim, Germany

7. November – Musiktheater Piano, Dortmund, Germany

22. November – Willem Twee, Den Bosch, Netherlands

23. November – Patronaat, Haarlem, Netherlands

24. November – De Spot, Middelburg, Netherlands

12. Dezember – Central House of Artists, Moscow, Russia

21. Dezember – Mezz, Breda, Netherlands

28. Dezember – De Bosuil, Weert, Netherlands

29. Dezember – Crosslands festival, Ulft, Netherlands