KEEP IT TRUE 2018: Kartenverkauf neu geregelt

In den letzten jahren gab es ja immer Probleme, dass die Tickets für das Keep It True-Festival des Folgejahres zügig ausverkauft waren. Dadurch sahen sich die Veranstalter in der misslichen Lage, dass selbst langjährige KIT-Besucher nicht sicher eine Eintrittskarte für das Folgejahr kaufen konnten. Nun wurde ein neues System angekündigt, mit dem sie der Situation herr werden möchten: Jeder Besucher kann unter Vorlage seiner Eintrittskarte nur ein Ticket für das Keep It True im Folgejahr erwerben.

Hier der Text im Wortlaut:

Hallo Freunde,

wie versprochen wollen wir euch auf dem Laufenden halten, wie der Kartenverkauf für das KIT 2019 ablaufen wird. Wir haben viele eurer Vorschläge gelesen und lange alle Möglichkeiten gecheckt. Uns ist bewusst, dass es keine perfekte Lösung geben kann, aber wir denken diese Variante entspricht auch der am meisten gewünschten.

Es wird nur EIN Ticket unter Vorlage der aktuellen Eintrittskarte verkauft. Diese wird dann wie schon letztes Jahr gelocht und entwertet und es kann kein weiteres Ticket gekauft werden.

Wir werden Ticketverkauf und Merch trennen. Wir haben ein größeres Zelt gemietet und der Ticketverkauf wird separat in einem abgetrennten Teilbereich des Metalbörse Zelts stattfinden. Zudem wird diese Verkaufstelle schon Freitag vor der offiziellen Hallenöffnung aufmachen, um das ganze noch weiter zu entzerren und überlange Schlangen zu verhindern.

Weiterhin werden wir wieder einen kleinen Teil der Tickets für den Online Verkauf bei Nuclear Blast reservieren, damit auch Leute die Chance haben, eine Karte zu kaufen, die nicht am Festival anwesend sind.

Wir hoffen, damit der Ideallösung am nächsten zu kommen und damit Ebaykäufe und vor allem auch lange Schlangen etwas verringern zu können. Es wird auch noch weitere Änderungen bezüglich Sicherheit, Toiletten usw. geben, aber die können wir erst später bekannt geben, da wir noch mit Hochdruck daran arbeiten.

Metal on,

Tarek + Oli

Ich denke auch, dass das die beste Lösung sein wird. Natürlich wird es immer einige geben, denen das System vorher besseer gefallen hat, aber Tarek und Oli können es einfach nicht jedem recht machen. Ich denke, das dürfte die fairste Lösung für alle sein.