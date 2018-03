MAJESTY: Am 9.3. auf dem Glowing Ember-Festival in Erfurt!

Die von POWERMETAL.de präsentierte Indoor Festival-Reihe "Glowing Ember Festival" geht in die zweite Hälfte und macht am 9.3. Halt im Erfurter Club "From Hell" (Flughafenstr. 41, 99092 Erfurt). Headliner ist die Heavy-Metal-Institution MAJESTY, aufgewärmt wird der Abend von MALNUTRITION (Death Metal), AMBER (Alternative Metal) und [SOON] (Dark Metal). Einlass ist um 19:00, los geht es um 19:30 Uhr! Karten gibt es für 19€ an der Abendkasse. Weitere Infos auf: https://www.facebook.com/glowingemberfestivals

