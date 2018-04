KEEP IT TRUE 2019: Erste Bands

Nach dem KIT ist vor dem KIT. Wie üblich wurden auf dem Keep It TRue Festival am letzten Wochenende bereits die ersten Kapellen für das nächstjährige Event angekündigt. Hier sind die sechs Acts, die bereits feststehen: die Doomer SOLSTICE, Frickel-Metaller CULPRIT, das Untergrund-Thrash-Schlachtschiff JUGGERNAUT, ein All-Star-Projekt namens TEXAS METAL LEGION, bei dem wir alle sofort sagten, dass wir James Rivera am Mikrophon erwarten, A.J. Peros Projekt CITIES und die Showmetaller SAVAGE MASTER. Klingt doch schon klasse. Tickets gibt es noch bei Nuclear Blast, allerdings muss man auch etwas Glück haben. Man muss sich anmelden und eine Frage beantworten - okay, so extrem schwer ist sie nicht, aber trotzdem - und nimmt dann an einer Verlosung teil, bei der die Gewinner eine Eintrittskarte für 108,90 Euro zuzüglich Versand erwerben dürfen. Diese Aktion geht bis zum 7. Mai, also wer noch keine Karte hat, hin in den Nuclear Blast-Shop.

