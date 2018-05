THE SEA WITHIN: Details zum Debüt der Prog-Supergroup

THE SEA WITHIN nennt sich die neue Prog-Supergroup, die zumindest von der Besetzung her diesen Namen auch verdient hat. Mit dabei sind Roine Stolt (TRANSATLANTIC, THE FLOWER KINGS), Daniel Gildenlöw (PAIN OF SALVATION), Jonas Reingold (THE FLOWER KINGS, KARMAKANIC), Marco Minnemann (STEVEN WILSON, THE ARISTOCRATS) und Tom Brislin. Das selbst betitelte Debütalbum erscheint am 22. Juni 2018 via InsideOut.



Das Album wird als 2-CD Digipak, 2-LP + 2-CD und als Download veröffentlicht. Die Tracklist liest sich wie folgt:



Disc 1:

Ashes of Dawn

They Know My Name

The Void

An Eye for an Eye for an Eye

Goodbye

Sea Without

Broken Cord

The Hiding of the Truth



Disc 2:

The Roaring Silence

Where Are You Going?

Time

Denise



Das Coverartwork liegt ebenfalls schon vor:







Live werdet ihr die Band erstmalig beim "Night Of The Prog" vom 13. - 15. Juli auf der Loreley begutachten können. Wir sind gespannt.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: the sea within steven wilson transatlantic the flower kings pain of salvation karmakanic aristocrats