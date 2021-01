KEEP IT TRUE 2021 ist abgesagt; Bands 2022

Es ist zwar keine Überraschung, aber natürlich trotzdem ein schwerer Schlag. Unser jährliches Traditione-Metal-Treffen in Lauda-Königshofen muss auch 2021 ausfallen. Der Veranstalter hat folgende Nachricht veröffentlicht:

Hallo Freunde,

BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Leider können wir auch im April 2021 das KEEP IT TRUE Festival nicht durchführen. Die aktuelle Lage lässt ein reguläres KIT unter keinen Umständen zu. Weder sind Veranstaltungen erlaubt, noch ist es möglich irgendwelche Bands einzufliegen. Wir haben die Lage bis jetzt beobachtet, aber es ist auch für euch wichtig zu planen und deswegen haben wir uns notgedrungen entschlossen, das KIT auf dem 27. bis 30 April 2022 zu verschieben.

Grundsätzlich gilt:

Alle Tickets von 2020 bzw. 2021 behalten ihrer Gültigkeit für 2022. Das gilt für das Festival (Do. ,Fr. und Sa.), wie auch die Warm Up Show.

Falls ihr an dem Termin 2022 nicht teilnehmen könnt, möchten wir euch bitten, die Tickets entweder auf unserer Facebook Event Seite oder privat an Freunde anzubieten. Das Festival ist Freitag und Samstag restlos ausverkauft und ein Weiterverkauf sollte kein großes Problem darstellen. Refunds bedeuten für uns ein existentielles Problem und deswegen möchten wir Euch bitten davon abzusehen.

Leider konnten wir diesmal nicht alle Bands um ein Jahr verschieben. Aus Termingründen können deswegen 2022 Sabbat, Metalucifer, Visigoth und Blood Star nicht auftreten, aber wir werden diese natürlich nachholen und diese Bands adäquat ersetzen. Legend müssen leider komplett absagen. Drummer und letztes Originalmitglied Ray Frigon möchte unter den Bedingungen (Impfungen etc.) mit 66 nicht mehr nach Europa reisen.

2/3 der Karten für den KIT Donnerstag sind verkauft, hier findet ihr die Restkarten:

https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/1619368

Wir haben uns allerdings noch eine Option offen gehalten. Sollte es im Oktober möglich sein, ein reguläres KIT veranstalten zu können, werden wir das tun. Allerdings wäre das dann ein „neues“ KIT mit komplett neuem Line Up und Kartenverkauf. Die aktuellen Karten würden dafür nicht gelten. Wir entscheiden das erst, wenn 100% fest steht, dass wir KIT regulär veranstalten dürfen. Wir hoffen, eventuell im Spätsommer mehr zu wissen. Wir haben die Halle auf jeden Fall den ganzen Oktober reserviert. Wir denken, dass diese Variante, die fairste und transparenteste für euch ist. Wir wollen auf keinen Fall nochmal etwas bekannt geben und wieder verschieben müssen.

Wir möchten euch für die langjährige Treue und den Support danken. Die Reaktionen auf unser KEEP IT TRUE TV sind überragend, auch dafür möchten wir Danke sagen. Wir versuchen alles, um euch ein einzigartiges Konzerterlebnis zu bieten und gehen deswegen oft andere Wege, so auch diesmal. Wir hoffen auch weiterhin auf eure Unterstützung bauen zu können. Hier nun das bisherige Billing für 2022. Mehr Infos zu den noch ausstehenden Bands und den Ersatzbands folgen hoffentlich in den kommenden Tagen.

Es wurden zudem bereits die ersten Bands für 2022 bekannt gegeben, Wir können uns freuen auf:

KEEP IT TRUE XXIII



Mittwoch (Warm Up Show)

Helstar

(Playing the first two albums in its entirety plus only 80s songs)

Smoulder

Vultures Vengeance

Old Mother Hell

Herzel



Donnerstag 28.04.2022

Aria

Infernal Majesty

Halloween (playing "Don't Metal with Evil" in its entirety)

Tyrant (Ger) (Reunion)

Griffin

Persian Risk

Bleak House (exclusive one off reunion)

Crush

Sanhedrin

Crypt Sermon



Freitag: 29.04.2022

Cirith Ungol

Sanctuary (Playing "Into The Mirror Black" in its entirety)

Heathen (Old School Set)

Slough Feg

Realm

Trespass

Genocide Nippon

Riot City

Fer De Lance



Samstag 30.04.2022

Loudness (40th anniversary, 80s only set)

Geoff Tate (Playing Rage For Order in its entirety plus songs from EP and Warning)

Acid

Gravestone

Cyclone

Marquis De Sade

Elixir

Vulture (Ger)

Solicitor

Wir sehen uns in Lauda-Königshofen im April 2022, wenn diese unsägliche Pandemie hoffentlich Geschichte sein wird.