LUNAR SHADOW: neues Album

Die Epic Metal-Offenbarung LUNAR SHADOW wird am 19. März ihr neues Album via Cruz del Sur veröffentlichen. Das gute Stück wurde "Wish To Leave" getauft und soll laut eigener Aussage ins Indie/Post Punk-Genre führen, in jedem Fall aber ganz anders klingen, als die bisherigen Werke.

Ob 'Roses' vom letzten Album als Beispiel dienen kann, oder ob es in eine ganz andere Richtung geht, bleibt offen. Fest steht nur, dass wir kein wildes Riffing, dafür aber einen prominenteren Bass erwarten dürfen. Zudem soll das Album einem dabei helfen, seine Probleme vergessen zu können. Nun, das kommt gerade recht!



Hier die Liedtitel:



1. Serpents Die 2. Delomelanicon 3. I Will Lose You 4. To Dusk And I Love You 5. And Silenced Screamed 6. The Darkness Between The Stars

Quelle: Cruz Del Sur Facebook Redakteur: Jakob Schnapp Tags: lunar shadow cruz del sur wish to leave metal epic metal