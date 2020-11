KEISER: Neues Album mit norwegischem Black Metal

Die norwegische Black-Metal-Formation KEISER, die seit kurzem bei dem niederländischen Label Non Serviam Records unter Vertrag steht, veröffentlicht am 27.11.2020 ihr neues Album "Our Wretched Demise". Bereits jetzt steht daraus der Song 'Scourge Of The Wicked' im Netz bereit.

Die Tracklist des kompletten zu erwartenden Albums liest sich wie folgt:

1. Prelude to War

2. Scourge Of the Wicked

3. Cannons of War

4. When Fire Rides the Night Sky

5. Shroud

6. Far from Human

7. The Fog

8. Eternal Onslaught

9. Our Wretched Demise

