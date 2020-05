KENZINER schickt den

Das Album ist ja bereits seit langem angekündigt, aber jetzt mach Pure Steel Ernst. Am 26. Juni wird "Phoenix" erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Eye Of Horus

2. Listen To The Devil

3. Shadow Of The Moon

4. Tears Of Destiny

5. The Mirror

6. Osiris Rising

7. Curse Of The Pharaoh

8. To Hell And Back

9. Phoenix Rising

10. The Miracle

Hier ist eine Hörpobe mit dem Titel 'Phoenix Rising':