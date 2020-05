Die Schwermetaller aus Denver haben bereits ihre EP "Doomed Heavy Metal" veröffentlicht. Damit ihr besser mitrocken könnt, hat die Band nun ein Gitarren-Playthrough zu 'Bloodletting' veröffentlicht: Youtube.

Die Band sagt zu dem Scheibchen: "Wir freuen uns sehr, "Doomed Heavy Metal" endlich zu veröffentlichen! Jetzt, wo sich die Welt immer noch in so schweren Zeiten befindet, ist es wichtiger denn je, sich auf die Bereiche unseres Lebens zu konzentrieren, in denen wir Stärke finden und die uns mit anderen verbinden. Für uns vier ist Heavy Metal so ein Bereich, genauso wie für viele von euch. Dieses Mini-Album widmen wir unseren Fans, Dave von 20 Buck Spin, Monte und unserer großen Nuclear Blast Family, genauso wie dem Heavy Metal selbst, als Kunstform und Lebensstil. Also legt dieses Album auf, gönnt euch einen Drink und lasst die Songs ein wenig Licht in diese dunkle Welt bringen."