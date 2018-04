KID ROCK in WWE Hall Of Fame aufgenommen

Der Southern Rocker KID ROCK wurde am vergangenen Freitag im Rahmen des Wrestlemania-Wochenendes in die Hall Of Fame der WWE, der weltweit erfolgreichsten Wrestling-Liga, aufgenommen.

Die WWE nimmt nicht nur Wrestler in ihre Hall Of Fame auf, sondern auch immer wieder Musiker, die der WWE ihren Dienst erwiesen haben. So hat KID ROCK in den vergangenen Jahren diverse Titelsongs zu Pay-Per-Views der WWE geliefert, u.a. mit dem Song 'New Orleans'den Titelsong der diesjährigen Wrestlemania.

