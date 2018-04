Wie bereits berichtet, veröffentlicht NERVOSA am 01.06.2018 das dritte Album "Downfall Of Mankind". Jetzt haben die drei Brasilianerinnen das erste Video zum Album veröffentlicht. Wir wünschen viel Spaß mit 'Never Forget, Never Repeat'.

Quelle: Nervosa bei Facebook Redakteur: Mario Dahl