KILL RITUAL bietet einen Vorgeschmack auf das kommende Album

Auch wenn es noch einige Zeit dauert, bis die Kalifornier KILL RITUAL im März 2020 ihr neues Album "The Opaque And The Divine" an den Start bringen werden, hat die von IMAGIKA-Gitarrist Steve Rice angeführte Formation bereits einen Vorgeschmack darauf in Form eines Lyric-Videos zur zusammen mit Andy La Rocque eingespielten Single 'King Of Fools':

Quelle: http://www.onlinemetalpromo.com/ Redakteur: Walter Scheurer Tags: imagika andy la rocque