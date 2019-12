DARK FORTRESS: Details zum neuen Album

Die Black-Metal-Band DARK FORTRESS wird nach 6-jähriger Pause am 28.02.2020 ihr neues Album "Spectres From The Old World" veröffentlichen. Neben dem Album-Cover wurde auch bereits die Tracklist veröffentlicht.



Diese liest sich so:

1. Nascence (Intro)

2. Coalescence

3. The Spider in the Web

4. Spectres from the Old World

5. Pali Aike

6. Pazuzu

7. Isa

8. Pulling at Threads

9. In Deepest Time

10. Penrose Procession (Interlude)

11. Swan Song

12. Nox Irae

Einige Live-Termine sind bereits bestätigt. Weitere sollen demnächst folgen.

11.04.20 (NO) Oslo - Inferno Festival

24.05.20 (USA) Baltimore - Maryland Deathfest

27/28.06.20 (USA) Los Angeles - California Deathfest

23.07.20 (SK) Drevenice Reviste - Gothoom Festival