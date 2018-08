Am 31. August veröffentlicht die spanische Melodic-Metal-Band KILMARA bereits ihr viertes Album mit dem Titel "Across The Realm Of Time" via Rock Of Angels Records. Mit 'End Of The World' gibt es bereits ein erstes Lyric-Video zu bestaunen. Youtube.

Quelle: Facebook Kilmara Redakteur: Mahoni Ledl Tags: kilmara across the realn of time end of the world roar