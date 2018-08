MAXXWELL auf Kurztrip Ende September mit Special Guest TERRYFY!

Bevor die Hard Rocker von MAXXWELL im Oktober THRESHOLD auf der "Legends Of The Shires Tour" begleiten werden, kommen die Schweizer Ende September noch für vier Headlinershows in unsere Breiten. Als Special Guest sind die Augsburger TERRYFY mit an Bord. Dabei handelt es sich um die neue Band von Marc Terry, ehemals SKIP ROCK! Das Trio wird bei den Shows die neue EP "Breaking The Wall" vorstellen, welche am 1. September erscheint.





Quelle: Soundforce Entertainment Redakteur: Tommy Schmelz Tags: maxxwell terryfy